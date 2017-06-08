Форвард «Наполи» Милик отказался от отпуска ради подготовки к новому сезону
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик сообщил, что пожертвует отпуском ради тщательной подготовки к новому сезону. Польский футболист
из-за травмы пропустил почти половину прошлого сезона.
«Не могу сказать, готов ли провести на поле 90 минут, но я точно выздоровел. В марте мне казалось, что я восстановился, но в последующие три месяца прогресс оказался ещё заметнее.
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