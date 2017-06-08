Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30023179/
8 июня 2017, 23:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Форвард «Наполи» Милик отказался от отпуска ради подготовки к новому сезону

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик сообщил, что пожертвует отпуском ради тщательной подготовки к новому сезону. Польский футболист из-за травмы пропустил почти половину прошлого сезона.

«Не могу сказать, готов ли провести на поле 90 минут, но я точно выздоровел. В марте мне казалось, что я восстановился, но в последующие три месяца прогресс оказался ещё заметнее. Из-за травмы я потерял несколько месяцев, но стал сильнее в плане волевых качеств. Я не собираюсь ехать в отпуск, так как хочу полностью восстановиться и начать новый сезон с “Наполи”, как начал дебютный», — цитирует Милика Goal.

Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото