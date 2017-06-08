Форвард «Наполи» Милик отказался от отпуска ради подготовки к новому сезону

«Не могу сказать, готов ли провести на поле 90 минут, но я точно выздоровел. В марте мне казалось, что я восстановился, но в последующие три месяца прогресс оказался ещё заметнее. Из-за травмы я потерял несколько месяцев, но стал сильнее в плане волевых качеств. Я не собираюсь ехать в отпуск, так как хочу полностью восстановиться и начать новый сезон с “Наполи”, как начал дебютный», — цитирует Милика Goal.