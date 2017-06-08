Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30022964/
8 июня 2017, 22:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Милан» договорился с «Лацио» о приобретении Бальде Кейта

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. «Милан» и римский «Лацио» договорились о переходе в миланский клуб футболиста Бальде Кейта, сообщил агент сенегальского нападающего Роберто Календа.

Милан и римский <span class=error>Лацио</span> договорились о переходе в миланский клуб футболиста <span class=error>Бальде</span> <span class=error>Кейта</span> сообщил агент сенегальского нападающего <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Календа</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам агента, руководство римского клуба не стало вести переговоры о продлении соглашения с Кейта, чей контракт с «Лацио» истекает в июне 2018 года.

«Лацио» достиг договоренности с «Миланом», и нам не предложили обновить контракт. После нескольких месяцев ожидания мы провели встречу с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, он подтвердил информацию о договоренности, и мы поняли, что на нас больше не рассчитывают, — приводит слова агента Football Italia.

Как отмечается, «Лацио» отпустит Кейта в «Милан» вместе с аргентинским полузащитником Лукасом Бильей и получит за обоих футболистов компенсацию в размере 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кейта провел за «Лацио» 31 матч в чемпионате Италии, в которых забил 16 мячей.

Лацио
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Райола предложил «Реалу» услуги Доннаруммы

Райола предложил «Реалу» услуги Доннаруммы

Агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, на встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом предложил «сливочным» услуги своего 18-летнего клиента, пишет Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать