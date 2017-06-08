«Милан» договорился с «Лацио» о приобретении Бальде Кейта

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По словам агента, руководство римского клуба не стало вести переговоры о продлении соглашения с Кейта, чей контракт с «Лацио» истекает в июне 2018 года.

«Лацио» достиг договоренности с «Миланом», и нам не предложили обновить контракт. После нескольких месяцев ожидания мы провели встречу с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, он подтвердил информацию о договоренности, и мы поняли, что на нас больше не рассчитывают, — приводит слова агента Football Italia.

Как отмечается, «Лацио» отпустит Кейта в «Милан» вместе с аргентинским полузащитником Лукасом Бильей и получит за обоих футболистов компенсацию в размере 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кейта провел за «Лацио» 31 матч в чемпионате Италии, в которых забил 16 мячей.