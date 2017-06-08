«Милан» договорился с «Лацио» о приобретении Бальде Кейта
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. «Милан» и римский «Лацио» договорились о переходе в миланский клуб футболиста Бальде Кейта, сообщил агент сенегальского нападающего Роберто Календа.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам агента, руководство римского клуба не стало вести переговоры о продлении соглашения с Кейта, чей контракт с «Лацио» истекает в июне 2018 года.
«Лацио» достиг договоренности с «Миланом», и нам не предложили обновить контракт. После нескольких месяцев ожидания мы провели встречу с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, он подтвердил информацию о договоренности, и мы поняли, что на нас больше не рассчитывают, — приводит слова агента Football Italia.
Как отмечается, «Лацио» отпустит Кейта в «Милан» вместе с аргентинским полузащитником Лукасом Бильей и получит за обоих футболистов компенсацию в размере 50 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кейта провел за «Лацио» 31 матч в чемпионате Италии, в которых забил 16 мячей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter