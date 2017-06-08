Райола предложил «Реалу» услуги Доннаруммы

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Сообщается, что Перес не дал Райоле однозначного ответа, но ранее представители «Реала» публично поддержали нынешнего основного вратаря команды Кейлора Наваса.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы нарушить планы Райолы. Руководство россонери до 16 июня ждёт от молодого голкипера ответа по поводу продления контракта, который истекает в 2018 году. «Милан» готов платить Доннарумме € 4,5 млн за сезон.