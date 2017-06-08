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8 июня 2017, 22:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Райола предложил «Реалу» услуги Доннаруммы

Агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, на встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом предложил «сливочным» услуги своего 18-летнего клиента, пишет Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Агент <span class=error>Мино</span> <span class=error>Райола</span> представляющий интересы вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы на встрече с президентом Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Пересом</span> предложил сливочным услуги своего 18-летнего клиента пишет Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium. Увеличить
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Сообщается, что Перес не дал Райоле однозначного ответа, но ранее представители «Реала» публично поддержали нынешнего основного вратаря команды Кейлора Наваса.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы нарушить планы Райолы. Руководство россонери до 16 июня ждёт от молодого голкипера ответа по поводу продления контракта, который истекает в 2018 году. «Милан» готов платить Доннарумме € 4,5 млн за сезон.

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