«Бавария» готова сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды
«Бавария» сделает попытку приобрести форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mirror.
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Немецкий клуб готов предложить чилийскому футболисту зарплату в 350 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.
Ранее сообщалось, что из гонки за 28-летним футболистом выбыл «ПСЖ», который оказался не готов платить такую зарплату игроку. Ранее сообщалось, что Санчес может уйти из «Арсенала», за который выступает с 2014 года, если ему не предложат новый контракт с увеличенной зарплатой. Нынешнее соглашение Санчеса с «канонирами» истекает летом 2018 года.
Всего за «Арсенал» он провел 144 матча, в которых забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.
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