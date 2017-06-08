«Бавария» готова сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды

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Немецкий клуб готов предложить чилийскому футболисту зарплату в 350 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Ранее сообщалось, что из гонки за 28-летним футболистом выбыл «ПСЖ», который оказался не готов платить такую зарплату игроку. Ранее сообщалось, что Санчес может уйти из «Арсенала», за который выступает с 2014 года, если ему не предложат новый контракт с увеличенной зарплатой. Нынешнее соглашение Санчеса с «канонирами» истекает летом 2018 года.

Всего за «Арсенал» он провел 144 матча, в которых забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.