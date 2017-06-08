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8 июня 2017, 20:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» подтвердил трансфер Рикардо Родригеса

Защитник Рикардо Родригес перешёл из «Вольфсбурга» в «Милан», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2021 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 18 млн.

В минувшем сезоне чемпионата Германии швейцарец принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и трёх результативных передач.

По прибытии в Италию Родригес отметил, что всегда следил за «Миланом». «Я всегда следил за “Миланом” — это началось много лет назад. Когда я был маленьким, то смотрел почти все матчи “Милана”. Это отличный клуб, вместе мы хотим вернуться на вершину», — сказал Рикардо.

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