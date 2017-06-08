«Милан» подтвердил трансфер Рикардо Родригеса

В минувшем сезоне чемпионата Германии швейцарец принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и трёх результативных передач.



По прибытии в Италию Родригес отметил, что всегда следил за «Миланом». «Я всегда следил за “Миланом” — это началось много лет назад. Когда я был маленьким, то смотрел почти все матчи “Милана”. Это отличный клуб, вместе мы хотим вернуться на вершину», — сказал Рикардо.