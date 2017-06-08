Спаллетти получит от владельцев «Интера» 110 миллионов евро на усиление команды

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Как сообщает Gazzetta Dello Sport, китайские владельцы миланского клуба заверили Лучано Спаллетти в том, что ему позволят обновить состав. Напомним, что экс-наставник «Ромы» договорился о контракте с «Интером».

По данным источника, на усиление выделят 110 миллионов евро. Эта сумма может быть увеличена, если «Интер» продаст ряд игроков этим летом.