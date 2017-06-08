Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30022172/
8 июня 2017, 19:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Спаллетти получит от владельцев «Интера» 110 миллионов евро на усиление команды

Руководство «Интера» намерено выделить значительные средства на усиление состава этим летом.

Руководство <span class=error>Интера</span> намерено выделить значительные средства на усиление состава этим летом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, китайские владельцы миланского клуба заверили Лучано Спаллетти в том, что ему позволят обновить состав. Напомним, что экс-наставник «Ромы» договорился о контракте с «Интером».

По данным источника, на усиление выделят 110 миллионов евро. Эта сумма может быть увеличена, если «Интер» продаст ряд игроков этим летом.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
05 июня

Первый трансфер "Зенита" при Манчини

"Вашингтон" принял окончательное решение по Овечкину

Павлюченко снова будет играть за столичный клуб