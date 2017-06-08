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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30022039/
8 июня 2017, 19:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-вратарь сборной Финляндии Яаскелайнен завершил карьеру

Бывший вратарь сборной Финляндии Юсси Яаскелайнен принял решение завершить профессиональную карьеру в 42 года, сообщает FourFourTwo.

Яаскелайнен дебютировал в команде «Миккелин Паллоильят» в чемпионате Финляндии в 1992 году, а в 1997-м перебрался в Англию, где выступал за «Болтон Уондерерс», «Вест Хэм Юнайтед» и «Уиган Атлетик». Он выигрывал первую английскую лигу с «Болтоном».

25 марта 1998 года Юсси дебютировал в сборной Финляндии в матче против Мальты (2:0). В общей сложности в его активе более 50 матчей в составе национальной команды.

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