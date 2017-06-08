Консейсау возглавил «Порту»

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Ранее Консейсау покинул «Нант», сообщив руководству французского клуба о желании вернуться в Португалию. Санту, как полагают британские СМИ, должен продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», который в минувшем сезоне Чемпионшипа финишировал на 15-м месте.



«Порту» занял второе место в минувшем сезоне чемпионата Португалии, отстав от «Бенфики» на 6 очков.