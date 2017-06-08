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8 июня 2017, 19:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Консейсау возглавил «Порту»

«Порту» официально объявил о назначении Сержиу Консейсау на должность главного тренера команды. 42-летний специалист сменит на этом посту Нуну Эспириту Санту.

Порту официально объявил о назначении <span class=error>Сержиу</span> Консейсау на должность главного тренера команды. Увеличить
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Ранее Консейсау покинул «Нант», сообщив руководству французского клуба о желании вернуться в Португалию. Санту, как полагают британские СМИ, должен продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», который в минувшем сезоне Чемпионшипа финишировал на 15-м месте.

«Порту» занял второе место в минувшем сезоне чемпионата Португалии, отстав от «Бенфики» на 6 очков.

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