«Лестер» согласовал с Шекспиром новый контракт
«Лестер Сити» договорился с главным тренером команды Крэйгом Шекспиром о подписании нового трёхлетнего контракта, сообщает
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шекспир был назначен на должность исполняющего обязанности наставника «лис» по ходу сезона-2016/17, когда руководство приняло решение отправить Клаудио Раньери в отставку. Команда рисковала вылететь из
По итогам сезона «Лестер» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter