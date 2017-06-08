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8 июня 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Слуцкий возглавит английский футбольный клуб «Халл Сити» в ближайшие 48 часов — СМИ

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавит английский футбольный клуб «Халл Сити» в ближайшие 48 часов, утверждает Mirror.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид <span class=error>Слуцкий</span> возглавит английский футбольный клуб <span class=error>Халл</span> Сити в ближайшие 48 часов утверждает Mirror. Увеличить
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Слуцкий в декабре прошлого года покинул пост главного тренера ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.

Ожидается, что специалист приступит к выполнению своих обязанностей со следующей недели. По сообщению источника, владелец «Халл Сити» египтянин Асем Аллам впечатлён успехами Слуцкого у руля ЦСКА и получил положительные рекомендации от Романа Абрамовича, который лично знаком с российским тренером.

«Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской премьер-лиги в Чемпионшип.

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