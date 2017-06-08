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Слуцкий в декабре прошлого года покинул пост главного тренера ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.

Ожидается, что специалист приступит к выполнению своих обязанностей со следующей недели. По сообщению источника, владелец «Халл Сити» египтянин Асем Аллам впечатлён успехами Слуцкого у руля ЦСКА и получил положительные рекомендации от Романа Абрамовича, который лично знаком с российским тренером.