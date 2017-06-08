Слуцкий возглавит английский футбольный клуб «Халл Сити» в ближайшие 48 часов — СМИ
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавит английский футбольный клуб «Халл Сити» в ближайшие 48 часов, утверждает Mirror.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Слуцкий в декабре прошлого года покинул пост главного тренера ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.
Ожидается, что специалист приступит к выполнению своих обязанностей со следующей недели. По сообщению источника, владелец «Халл Сити» египтянин Асем Аллам впечатлён успехами Слуцкого у руля ЦСКА и получил положительные рекомендации от Романа Абрамовича, который лично знаком с российским тренером.
«Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter