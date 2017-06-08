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8 июня 2017, 16:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-форвард чемпионата Франции может перейти в «Кайсар»

«Кайсар» заинтересован в подписании нападающего «Парижа» (Д-3) Дембы Камара, сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

<span class=error>Кайсар</span> заинтересован в подписании нападающего Парижа (Д-3) <span class=error>Дембы</span> <span class=error>Камара</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> кызылординского клуба. Увеличить
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Отметим, что зимой 22-летний гвинеец проходил сборы вместе с «Кайсаром», однако тогда тренерский штаб казахстанской команды решил отказаться от сотрудничества с ним.

В данный момент стороны ведут переговоры о возможном переходе.

В сезоне-2013/14 Камара выступал во французской Лиге 1 за «Аяччо», однако его клуб вылетел во второй дивизион, и форвард решил поискать новое место работы. Следующий сезон Демба провел в турецком «Газиантепспоре», после чего вернулся во Францию — правда, уже в более скромный «Париж». В сезоне-2016/17 Камара провел 26 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. В составе национальной сборной Гвинеи он сыграл в двух матчах и забил один гол.

Кайсар
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