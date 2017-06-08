Экс-форвард чемпионата Франции может перейти в «Кайсар»

Отметим, что зимой 22-летний гвинеец проходил сборы вместе с «Кайсаром», однако тогда тренерский штаб казахстанской команды решил отказаться от сотрудничества с ним.



В данный момент стороны ведут переговоры о возможном переходе.



В сезоне-2013/14 Камара выступал во французской Лиге 1 за «Аяччо», однако его клуб вылетел во второй дивизион, и форвард решил поискать новое место работы. Следующий сезон Демба провел в турецком «Газиантепспоре», после чего вернулся во Францию — правда, уже в более скромный «Париж». В сезоне-2016/17 Камара провел 26 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. В составе национальной сборной Гвинеи он сыграл в двух матчах и забил один гол.