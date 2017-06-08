Болгарский защитник прямо на поле выпил пива, а затем сравнял счет в матче

Защитник гостей Иван Бандаловски на 28-й минуте встречи поднял пивную банку, брошенную фанатами с трибун, и выпил пива. Кроме того, на 92-й минуте он сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. Тем не менее, победу по пенальти одержал «Левски».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">INSOLITE: le défenseur Ivan Bandalovski boit une bière et... égalise à la dernière minute ?⚽️ <a href="https://t.co/7EYRHidZ1Y">pic.twitter.com/7EYRHidZ1Y</a></p>— Mercato Live FR (@MercatoLiveFR) <a href="https://twitter.com/MercatoLiveFR/status/872748016112947200">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>