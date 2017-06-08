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8 июня 2017, 15:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Болгарский защитник прямо на поле выпил пива, а затем сравнял счет в матче

Нестандартный случай произошел в матче финала плей-офф борьбы за путевку в Лигу Европы в чемпионате Болгарии между командами «Левски» и «Верея».

Защитник гостей Иван Бандаловски на 28-й минуте встречи поднял пивную банку, брошенную фанатами с трибун, и выпил пива. Кроме того, на 92-й минуте он сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. Тем не менее, победу по пенальти одержал «Левски».
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