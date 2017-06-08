Лионель Месси приобрел в Испании отель за €30 млн

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По ее информации, стоимость гостиницы, расположенной недалеко от моря, составила около €30 млн. В здании, которое было построено в 2013 году, насчитывается 77 номеров. В высокий сезон цена за ночь в отеле составляет €250−300. В нем имеется спа-центр, бассейн, бар с панорамными видами.

Месси — воспитанник футбольной академии «Барселоны», выступает в составе первой команды с 17 лет. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира. Согласно «Форбс», Месси занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

В составе сборной Аргентины нападающий завоевал серебро чемпионата мира в 2014 году и был признан лучшим игроком турнира. Форвард также является чемпионом Олимпийских игр — 2008, трехкратным серебряным призером Кубка Америки.