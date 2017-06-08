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8 июня 2017, 10:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Месси: Роналду — отличный футболист, я всегда уважал его

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высоко оценил игру форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> высоко оценил игру форварда Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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Аргентинец подчеркнул, что всегда с уважением относился к португальцу. Ранее нападающий «Королевского клуба» положительно отозвался о футболисте сине-гранатовых.

— Я всегда относился к нему точно так же, в свою очередь, он делал то же самое, — приводит ESPN слова Месси. — О нашем соперничестве говорят только в СМИ. Каждый из нас старается быть лучшим, но при беседах с ним я не придаю этому значения.

Криштиану Роналду — отличный футболист, обладающий большим количеством хороших качеств. Он является одним из лучших в мире.

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