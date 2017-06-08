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8 июня 2017, 10:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» получит на покупку новых игроков 220 млн евро

Вице-чемпион Франции «ПСЖ» готов серьёзно потратиться во время летнего трансферного окна.

<nobr>Вице-чемпион</nobr> Франции <span class=error>ПСЖ</span> готов серьёзно потратиться во время летнего трансферного окна. Увеличить
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Как сообщает Le Parisien, владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи намерен выделить на покупку новых футболистов € 220 млн.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери собирается укрепить команду новым вратарём, левым защитником, полузащитником и по крайней мере одним нападающим.

Ранее в прессе сообщалось об интересе парижан к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамейянгу, форварду «Монако» Килиану Мбаппе и нападающему «Реала» Криштиану Роналду. За последнего «ПСЖ» готов заплатить € 180 млн.

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