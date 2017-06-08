«ПСЖ» получит на покупку новых игроков 220 млн евро
Вице-чемпион Франции «ПСЖ» готов серьёзно потратиться во время летнего трансферного окна.
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Как сообщает Le Parisien, владелец клуба Нассер
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери собирается укрепить команду новым вратарём, левым защитником, полузащитником и по крайней мере одним нападающим.
Ранее в прессе сообщалось об интересе парижан к нападающему дортмундской «Боруссии»
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