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8 июня 2017, 10:01 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Месси продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси договорился о продлении контракта с клубом. Об этом сообщает Cadena CER.

Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси договорился о продлении контракта с клубом. Новое соглашение аргентинского форварда с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2021 года а также иметь опцию продления на один сезон. Сумма отступных прописанных в контракте Месси составит 400 миллионов евро. Увеличить
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По информации радиостанции, новое соглашение аргентинского форварда с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2021 года, а также иметь опцию продления на один сезон. Сумма отступных, прописанных в контракте Месси, составит 400 миллионов евро. Заработная плата футболиста не уточняется. Нынешний контракт истекал в июне 2018 года.

В начале мая испанская AS писала, что 29-летний Месси отказался продлить соглашение с каталонцами. Отмечалось, что нападающего не устроил пункт в контракте, по которому его зарплата будет составлять от 30 до 35 миллионов евро в год.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Он принял участие в 583 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился 507 забитыми мячами. С сине-гранатовыми он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, пять раз получал «Золотой мяч» как лучший футболист мира.

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