Месси продлит контракт с «Барселоной»
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси договорился о продлении контракта с клубом. Об этом сообщает Cadena CER.
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По информации радиостанции, новое соглашение аргентинского форварда с
В начале мая испанская AS писала, что 29-летний Месси отказался продлить соглашение с каталонцами. Отмечалось, что нападающего не устроил пункт в контракте, по которому его зарплата будет составлять от 30 до 35 миллионов евро в год.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Он принял участие в 583 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился 507 забитыми мячами. С
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