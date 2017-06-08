«Шахтер». О проблемах и перспективах клуба

О перспективах и текущем состоянии дел в «Шахтере» официальному сайту ПФЛК рассказал Олжас Абраев, который ранее был представлен общественности в качестве исполнительного директора «горняков».



— Олжас Шакенович, вы пришли в «Шахтер» в не самое простое время. Клуб находится на последней позиции в чемпионате, не все гладко с финансами. С чего начнете свою работу?

— Я хотел бы сразу пояснить, что в данный момент я являюсь исполняющим обязанности исполнительного директора клуба. В ближайшее время совместно с Управлением физической культуры и спорта Карагандинской области будет проведен финансовый аудит «Шахтера». После этого уже определимся по дальнейшим шагам и по дальнейшей работе. К этому вопросу нужно подойти очень серьезно. В данном случае финансы играют не последнюю роль в стратегическом вопросе, ведь поставлена задача сохранить команду в Премьер-Лиге. Но в то же время, тянется шлейф долговых обязательств клуба. И на вопрос о плане действий можно будет ответить только после того, как пройдёт финансовый аудит.



Безусловно, место в турнирной таблице не радует. Футболисты очень переживают. Перед болельщиками неудобно. «Шахтер» — клуб с традициями, первый казахстанский участник групповой стадии еврокубкового турнира. Футбол в городе любят, и талантами Карагандинская область всегда была богата. Детский футбольный центр показывает хорошие результаты, игроки клуба постоянно попадают в сборные команды. Мы встречались с руководством области. Аким очень заинтересован в развитии футбола в регионе. В том, чтобы «Шахтер» вернулся в число ведущих клубов страны. Это, конечно, радует. Но существуют проблемы, которые уже на протяжении последних нескольких лет не дают команде возможность бороться за высокие места.



— Чем обусловлен выбор Саулюса Ширмялиса в качестве нового главного тренера команды?

— На сегодняшний день и.о. главного тренера «Шахтера» остается Андрей Финонченко. С Саулюсом Ширмялисом у нас, скажем так, существует договоренность о намерениях. Саулюс — очень опытный специалист, имеющий богатый и в том числе победный опыт. Плюс он не так давно работал в казахстанском футболе и хорошо с ним знаком. Сейчас, когда нам нужно решать задачи по ходу начавшегося сезона, клубу нужен именно такой тренер — авторитетный, опытный, знающий. Поэтому выбор был сделан в пользу данного литовского специалиста. Сегодня команда соберется на краткосрочный сбор в Шымкенте, где Саулюс познакомится с игроками ближе. Очень надеюсь, что все произойдет, так как мы хотим, и господин Ширмялис станет главным тренером «Шахтера».



— На следующей неделе открывается «трансферное окно». Как команда планирует усиливаться?

— У нас есть проблемы с составом. С начала сезона очень много травмированных. Именно по причине травм команду покинул Никола Василевич, до конца сезона уже не сможет нам помочь Иван Садовничий. Поэтому усиление нам, конечно, нужно. Но любые решения по игрокам будут приниматься только после консультаций с тренерским штабом.



— Какова ситуация со стадионом «Шахтер», на котором комиссия ПФЛК запретила проводить официальные матчи?

— Была проведена большая работа по улучшению состояния газона. На протяжении всего этого процесса помощь консультационного характера нам оказывали специалисты ПФЛК и ФФК, за что им отдельное спасибо. На сегодняшний день поле в хорошем состоянии. Планируем пригласить в Караганду комиссию ПФЛК по допуску газонов, чтобы получить разрешение на проведение матчей. Надеемся уже ближайший домашний матч 17-го июня против «Атырау» провести на стадионе «Шахтер». Именно по этой причине тренировочный сбор мы сейчас проводим в Шымкенте, чтобы поберечь поле до ближайшей игры. Большое спасибо руководству базы «БИИК» за помощь в организации сборов. Разумеется, это текущее решение проблемы, однако вопрос отсутствия инфраструктуры нужно решать в целом. Мы все прекрасно знаем, что команда начинает сезон обычно в Астане и Темиртау. Конечно же, нужно в первую очередь решать вопрос по домашнему полю глобально, поскольку климатические условия не позволяют команде играть полный сезон на своем стадионе и это очень огорчает команду и в большей степени болельщиков, для которых мы и играем.