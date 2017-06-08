Хацкевич: Выбрал в помощники Лужного, Михайлова и Шацких, потому что у каждого из них динамовское сердце

— Вашими помощниками в штабе «Динамо» будут Лужный, Шацких и Михайлов. Почему именно они?

— Прежде всего потому, что у каждого из них динамовское сердце. Плюс опыт Лужного, который в свое время немало поработал в клубе и даже возглавлял «Динамо». Да и его опыт выступлений в Англии тоже пригодится — нам почти со старта сезона придется играть через два дня на третий, через три на четвертый. В конце концов, его человеческие качества — Олег Романович никогда не был равнодушным к своему делу, и команды, которыми он руководил, всегда отличались бойцовским характером. Ну, а поскольку Лужный в свое время был одним из лучших защитников Украины, то на него будет возложена и индивидуальная работа с защитниками.

Шацких уже год проработал с командой U-19 и тоже что-то привнес в игру ребят, которые навели шороху в юношеской Лиги чемпионов. У нас Максим будет отвечать за работу с нападающими. Да, у него не так много тренерского опыта, хотя тренерская работа — это творчество. Но очень большой игроцкий опыт, он один из лучших бомбардиров в истории «Динамо». А хороший форвард — товар штучный. Поэтому, думаю, ему есть чему научить наших молодых ребят группы атаки — Беседина, Яремчука, Хлебаса, который возвращается из аренды.

— Первоначально среди ваших помощников назывался и Шовковский. Но в итоге тренером вратарей стал Михайлов…