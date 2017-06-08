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8 июня 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Месси и «Барселона» договорились о новом контракте до 2021 года

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и каталонская «Барселона» договорились о новом трехлетнем контракте, сообщает на своем сайте радио Cadena SER.

Нападающий сборной Аргентины по футболу <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> и каталонская Барселона договорились о новом трехлетнем контракте сообщает на своем сайте радио Cadena SER. Увеличить
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу лично провел переговоры с отцом аргентинца Хорхе Месси. Нынешнее соглашение между игроком и клубом истекает в 2018 году. Новый контракт будет рассчитан на три года, а также будет иметь опцию продления еще на сезон.

По условиям нового соглашения отступные за 29-летнего Месси возрастут до 400 миллионов евро. Подписание контракта, исходя из соображений бухгалтерии, будет отложено до 30 июня.

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