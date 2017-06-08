СМИ: Месси и «Барселона» договорились о новом контракте до 2021 года
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и каталонская «Барселона» договорились о новом трехлетнем контракте, сообщает на своем сайте радио Cadena SER.
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу лично провел переговоры с отцом аргентинца Хорхе Месси. Нынешнее соглашение между игроком и клубом истекает в 2018 году. Новый контракт будет рассчитан на три года, а также будет иметь опцию продления еще на сезон.
По условиям нового соглашения отступные за 29-летнего Месси возрастут до 400 миллионов евро. Подписание контракта, исходя из соображений бухгалтерии, будет отложено до 30 июня.
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