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8 июня 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Диего Коста ищет новый клуб, так как Конте на него не рассчитывает

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Нападающий английского футбольного клуба «Челси» Диего Коста заявил, что будет искать себе новый клуб, так как главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил, что в следующем сезоне на него не рассчитывает.

Нападающий английского футбольного клуба <span class=error>Челси</span> Диего Коста заявил что будет искать себе новый клуб так как главный тренер <span class=error>лондонцев</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> сообщил что в следующем сезоне на него не рассчитывает. Увеличить
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В минувшем сезоне Коста в 42 матчах за «Челси» в различных турнирах забил 22 гола. В составе «синих» он выиграл чемпионат Англии.

«Мои отношения с тренером были плохими в этом сезоне. Видимо, у меня был плохой сезон. Конте прислал мне сообщение о том, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне, так что я должен найти выход», — сказал Коста, которого цитирует The Guardian.

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