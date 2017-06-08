Диего Коста ищет новый клуб, так как Конте на него не рассчитывает
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Нападающий английского футбольного клуба «Челси» Диего Коста заявил, что будет искать себе новый клуб, так как главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил, что в следующем сезоне на него не рассчитывает.
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В минувшем сезоне Коста в 42 матчах за «Челси» в различных турнирах забил 22 гола. В составе «синих» он выиграл чемпионат Англии.
«Мои отношения с тренером были плохими в этом сезоне. Видимо, у меня был плохой сезон. Конте прислал мне сообщение о том, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне, так что я должен найти выход», — сказал Коста, которого цитирует The Guardian.
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