Диего Коста ищет новый клуб, так как Конте на него не рассчитывает

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В минувшем сезоне Коста в 42 матчах за «Челси» в различных турнирах забил 22 гола. В составе «синих» он выиграл чемпионат Англии.

«Мои отношения с тренером были плохими в этом сезоне. Видимо, у меня был плохой сезон. Конте прислал мне сообщение о том, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне, так что я должен найти выход», — сказал Коста, которого цитирует The Guardian.