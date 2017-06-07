Месси: Больше всего ценю победу на Олимпийских играх в Пекине
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал самый ценный трофей в своей карьере, а также ответил на вопросы о своих мечтах и критике со стороны аргентинских болельщиков.
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«Какой из титулов я ценю больше всего? Победу на Олимпийских играх в Пекине, наверное. В таких соревнованиях ты участвуешь только раз в жизни, и помнишь о них всегда.
Мои мечты, которые ещё не исполнились? Их совсем немного. Выиграть предстоящий чемпионат мира, например.
Критика аргентинских болельщиков? Я их прекрасно понимаю, я сам бы требовал победы от сборной. Но никто кроме игроков не хочет этого сильнее. Мы очень хотим выиграть титул чемпионов мира, — сказал Месси в интервью журналу Esquire.
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