Месси: Больше всего ценю победу на Олимпийских играх в Пекине

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«Какой из титулов я ценю больше всего? Победу на Олимпийских играх в Пекине, наверное. В таких соревнованиях ты участвуешь только раз в жизни, и помнишь о них всегда.



Мои мечты, которые ещё не исполнились? Их совсем немного. Выиграть предстоящий чемпионат мира, например.

Критика аргентинских болельщиков? Я их прекрасно понимаю, я сам бы требовал победы от сборной. Но никто кроме игроков не хочет этого сильнее. Мы очень хотим выиграть титул чемпионов мира, — сказал Месси в интервью журналу Esquire.