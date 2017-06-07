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7 июня 2017, 23:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алвес требует, чтобы «Ювентус» продлил с ним контракт до 2019 года

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес требует, чтобы руководство туринского клуба продлило с ним контракт.

Защитник <span class=error>Ювентуса</span> Дани <span class=error>Алвес</span> требует чтобы руководство туринского клуба продлило с ним контракт. Увеличить
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Текущее соглашение 34-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает летом 2018 года, и бразилец хочет, чтобы бьянконери в ближайшее время активировали опцию о продлении контракта ещё на год, пишет UOL. В случае, если этого не произойдёт, Алвес грозится перейти в чемпионат Китая или один из английских топ-клубов, которые интересуются им.

Бразилец стал игроком «Ювентуса» летом 2016 года и в минувшем сезоне помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Италии.

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