«Манчестер Юнайтед» обошел «Реал» и «Барселону» в списке самых дорогих клубов мира
«Манчестер Юнайтед» является самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes.
Его стоимость оценивается в 3,689 миллиарда долларов. На втором месте расположилась «Барселона» (3,635). Тройку замыкает «Реал» (3,58), который четыре года подряд лидировал в списке.
Двадцатка самых дорогих футбольных клубов мира:
1. «Манчестер Юнайтед» — 3,689 миллиарда долларов.
2. «Барселона» — 3,635.
3. «Реал» — 3,58.
4. «Бавария» — 2,713.
5. «Манчестер Сити» — 2,083.
6. «Арсенал» — 1,932.
7. «Челси» — 1,845.
8. «Ливерпуль» — 1,492.
9. «Ювентус» — 1,258.
10. «Тоттенхэм» — 1,058.
11. «ПСЖ» — 841 миллион.
12. «Боруссия» Д — 808.
13. «Милан» — 802.
14. «Атлетико» — 732.
15. «Вест Хэм» — 634.
16. «Шальке» — 629.
17. «Рома» — 569.
18. «Интер» — 537.
19. «Лестер» — 413.
20. «Наполи» — 379.
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