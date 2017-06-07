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7 июня 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» обошел «Реал» и «Барселону» в списке самых дорогих клубов мира

«Манчестер Юнайтед» является самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes.

Его стоимость оценивается в 3,689 миллиарда долларов. На втором месте расположилась «Барселона» (3,635). Тройку замыкает «Реал» (3,58), который четыре года подряд лидировал в списке.

Двадцатка самых дорогих футбольных клубов мира:

1. «Манчестер Юнайтед» — 3,689 миллиарда долларов.

2. «Барселона» — 3,635.

3. «Реал» — 3,58.

4. «Бавария» — 2,713.

5. «Манчестер Сити» — 2,083.

6. «Арсенал» — 1,932.

7. «Челси» — 1,845.

8. «Ливерпуль» — 1,492.

9. «Ювентус» — 1,258.

10. «Тоттенхэм» — 1,058.

11. «ПСЖ» — 841 миллион.

12. «Боруссия» Д — 808.

13. «Милан» — 802.

14. «Атлетико» — 732.

15. «Вест Хэм» — 634.

16. «Шальке» — 629.

17. «Рома» — 569.

18. «Интер» — 537.

19. «Лестер» — 413.

20. «Наполи» — 379.
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