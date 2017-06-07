«Барселона» раскрыла детали сделки с Qatar Sports Investment

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Согласно заявлению клуба, соглашение «Барселоны» с Qatar Sports Investment действовало с 2010 по 2016 год. Суммарно каталонцы получили от фонда € 171 млн. Руководство клуба сообщило о том, что готово предоставить квитанции о получении денег, а также заверило, что в сделке не принимали участия компании-посредники.