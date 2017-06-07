Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30011285/
7 июня 2017, 22:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» раскрыла детали сделки с Qatar Sports Investment

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала детали контракта с катарским фондом Qatar Sports Investment. Сине-гранатовые приняли такое решение в связи с публикациями в испанских СМИ о том, что сделка была непрозрачной.

Барселона на своём официальном сайте опубликовала детали контракта с <span class=error>катарским</span> фондом Qatar Sports Investment. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно заявлению клуба, соглашение «Барселоны» с Qatar Sports Investment действовало с 2010 по 2016 год. Суммарно каталонцы получили от фонда € 171 млн. Руководство клуба сообщило о том, что готово предоставить квитанции о получении денег, а также заверило, что в сделке не принимали участия компании-посредники.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото