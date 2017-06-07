Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30010954/
7 июня 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бешикташ» выкупил у миланского «Интера» трансфер экс-футболиста ЦСКА Джанера Эркина

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Турецкий «Бешикташ» на своем официальном сайте объявил о выкупе у миланского «Интера» трансфера экс-футболиста московского ЦСКА Джанера Эркина.

Турецкий Бешикташ на своем официальном сайте объявил о выкупе у миланского Интера трансфера экс-футболиста московского ЦСКА Джанера Эркина. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турецкий защитник выступал в минувшем сезоне за «Бешикташ» на правах аренды. За переход Эркина стамбульский клуб заплатит 750 тысяч евро. Руководство «Бешикташа» заключило новый контракт с 28-летним футболистом, подробности которого не разглашаются.

В минувшем сезоне Эркин провел за «Бешикташ» 8 матчей в чемпионате Турции и еще 3 в Лиге чемпионов. В октябре полузащитник получил тяжелую травму, из-за которой пропустил около полугода.

Турецкий футболист был игроком ЦСКА с 2007 по 2010 год.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Милан» сделал официальное предложение по Белотти, «Торино» хочет 70 миллионов евро

«Милан» сделал официальное предложение по Белотти, «Торино» хочет 70 миллионов евро

«Милан» сделал официальное предложение «Торино» по нападающему Андреа Белотти, сообщает Sky Sport Italia. Ожидается, что за футболиста заплатят 70 миллионов евро, а также отдадут нескольких игроков. Скорее всего, команду покинул полузащитник Юрай Куцка и форвард М`Бей Ньянг.
Еще 7 новостей  Все новости
6 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота