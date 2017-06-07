«Бешикташ» выкупил у миланского «Интера» трансфер экс-футболиста ЦСКА Джанера Эркина
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Турецкий «Бешикташ» на своем официальном сайте объявил о выкупе у миланского «Интера» трансфера экс-футболиста московского ЦСКА Джанера Эркина.
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Турецкий защитник выступал в минувшем сезоне за «Бешикташ» на правах аренды. За переход Эркина стамбульский клуб заплатит 750 тысяч евро. Руководство «Бешикташа» заключило новый контракт с 28-летним футболистом, подробности которого не разглашаются.
В минувшем сезоне Эркин провел за «Бешикташ» 8 матчей в чемпионате Турции и еще 3 в Лиге чемпионов. В октябре полузащитник получил тяжелую травму,
Турецкий футболист был игроком ЦСКА с 2007 по 2010 год.
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