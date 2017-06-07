«Милан» сделал официальное предложение по Белотти, «Торино» хочет 70 миллионов евро

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В контракте 23-летнего футболиста прописана сумма отступных в 100 миллионов евро, однако она включена для иностранных клубов, что отпугнуло «Манчестер Юнайтед» и «Реал». На данный момент не сообщается, сколько «Милан» предложил за Белотти, однако отмечается, что сумма в разы ниже запрашиваемой.

В минувшем сезоне Белотти провел 38 матчей в клубных соревнованиях, забил 28 мячей и отдал 7 голевых передач.