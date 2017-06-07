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7 июня 2017, 20:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Милан» сделал официальное предложение по Белотти, «Торино» хочет 70 миллионов евро

«Милан» сделал официальное предложение «Торино» по нападающему Андреа Белотти, сообщает Sky Sport Italia. Ожидается, что за футболиста заплатят 70 миллионов евро, а также отдадут нескольких игроков. Скорее всего, команду покинул полузащитник Юрай Куцка и форвард М`Бей Ньянг.

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В контракте 23-летнего футболиста прописана сумма отступных в 100 миллионов евро, однако она включена для иностранных клубов, что отпугнуло «Манчестер Юнайтед» и «Реал». На данный момент не сообщается, сколько «Милан» предложил за Белотти, однако отмечается, что сумма в разы ниже запрашиваемой.

В минувшем сезоне Белотти провел 38 матчей в клубных соревнованиях, забил 28 мячей и отдал 7 голевых передач.

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