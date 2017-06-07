Жардим подписал новый контракт с «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продлил контракт с клубом, сообщает
пресс-служба монегасков. Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.
Ранее португальские СМИ сообщали, что специалист близок к тому, чтобы перебраться в китайский «Бэйцзин Гоань», предлагавший ему восьмикратное повышение оклада — с € 1,5 млн до 12 млн в год. В то же время появилась информация, что «Монако» очень хочет удержать тренера и предлагает ему улучшенный контракт с годовым окладом в € 4,5 млн.
Под руководством Жардима монегаски стали чемпионами Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.
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