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7 июня 2017, 19:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жардим подписал новый контракт с «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба монегасков. Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Ранее португальские СМИ сообщали, что специалист близок к тому, чтобы перебраться в китайский «Бэйцзин Гоань», предлагавший ему восьмикратное повышение оклада — с € 1,5 млн до 12 млн в год. В то же время появилась информация, что «Монако» очень хочет удержать тренера и предлагает ему улучшенный контракт с годовым окладом в € 4,5 млн.

Под руководством Жардима монегаски стали чемпионами Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

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