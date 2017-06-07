Жардим подписал новый контракт с «Монако»

Ранее португальские СМИ сообщали, что специалист близок к тому, чтобы перебраться в китайский «Бэйцзин Гоань», предлагавший ему восьмикратное повышение оклада — с € 1,5 млн до 12 млн в год. В то же время появилась информация, что «Монако» очень хочет удержать тренера и предлагает ему улучшенный контракт с годовым окладом в € 4,5 млн.



Под руководством Жардима монегаски стали чемпионами Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">? L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de <a href="https://twitter.com/leonardojjardim">@leonardojjardim</a> jusqu'en 2020 ! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/Jardim2020?src=hash">#Jardim2020</a> ? <a href="https://t.co/1VmInxcObs">pic.twitter.com/1VmInxcObs</a></p>— CHAMPIONS ? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/872483216862715904">7 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>