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7 июня 2017, 17:02 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

«Шальке» наказал Коноплянку за критику тренера и решил продать его

Немецкий футбольный клуб «Шальке» оштрафовал украинского полузащитника Евгения Коноплянку за критику главного тренера команды и намерен продать игрока. Об этом сообщает WAZ.

Немецкий футбольный клуб <span class=error>Шальке</span> оштрафовал украинского полузащитника Евгения Коноплянку за критику главного тренера команды и намерен продать игрока. Сумма штрафа не уточняется. Руководство клуба намерено расстаться с игроком за сумму которая покроет затраты на его приобретение (15 миллионов евро). Увеличить
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Сумма штрафа не уточняется. «Игрок должен смотреть по сторонам и понимать, что возможно, а что нет. Конечно, мы всегда ищем наиболее подходящее решение, но в данный момент нет клубов, желающих приобрести Евгения. У него контракт с “Шальке”. Ожидаем, что в июле он приступит к тренировкам», — заявил Кристиан Вайн, генеральный директор агентства, представляющего интересы Коноплянки.

По информации газеты, «Шальке» ищет варианты, чтобы продать футболиста. При этом руководство гельзенкирхенского клуба намерено расстаться с игроком за сумму, которая покроет затраты на его приобретение.

4 июня Коноплянка раскритиковал главного тренера «Шальке» Маркуса Вайнцирля, назвав того трусом.

Клуб арендовал Коноплянку у «Севильи» в августе 2016 года. Позже немцы выкупили игрока у испанцев за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне украинец провел за команду 27 матчей, в которых забил шесть мячей.

Шальке-04
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