«Арсенал» готов выложить за Мбаппе € 150 млн

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Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

Предложение «Арсенала» более привлекательно, чем предложение «Реала», представители которого также заинтересованы в 18-летнем французе. За Мбаппе мадридцы готовы выложить € 135 млн.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе принял участие в 29 матчах и забил 15 голов. Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер находится во Франции и пытается договориться о переходе Мбаппе.