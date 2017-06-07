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7 июня 2017, 16:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» готов выложить за Мбаппе € 150 млн

Руководство лондонского «Арсенала» готово выделить € 150 млн на покупку нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Руководство лондонского Арсенала готово выделить € 150 млн на покупку нападающего Монако <span class=error>Килиана</span> <span class=error>Мбаппе</span>. Увеличить
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Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

Предложение «Арсенала» более привлекательно, чем предложение «Реала», представители которого также заинтересованы в 18-летнем французе. За Мбаппе мадридцы готовы выложить € 135 млн.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе принял участие в 29 матчах и забил 15 голов. Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер находится во Франции и пытается договориться о переходе Мбаппе.

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