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7 июня 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

СМИ сообщили о готовности четырех клубов заплатить 180 миллионов евро за Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в сферу интересов нескольких клубов. Об этом сообщает ABola.

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии по футболу <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> попал в сферу интересов нескольких клубов. Об этом сообщает ABola. В покупке форварда заинтересован французский <span class=error>ПСЖ</span> Монако английский Манчестер Юнайтед а также один из китайских клубов какой именно — не уточняется. Увеличить
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В покупке форварда заинтересован французский «ПСЖ», «Монако», английский «Манчестер Юнайтед», а также один из китайских клубов, какой именно — не сообщается. За трансфер 32-летнего футболиста каждая из команд готова заплатить 180 миллионов евро.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Нападающий выступает за мадридский клуб с 2009-го. За переход игрока «королевский клуб» заплатил «Манчестер Юнайтед» 94 миллиона евро. По данным авторитетного портала transfermarkt.de на дынный момент португалец стоит 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Роналду забил 42 мяча и сделал 12 результативных передач в 46 встречах во всех турнирах. Вместе с «Реалом» игрок стал чемпионом Испании и одержал победу в Лиге чемпионов. В финале турнира португалец сделал дубль.

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