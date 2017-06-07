Спаллетти прибыл в Китай для подписания контракта с «Интером»
Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прибыл в Китай для того, чтобы подписать контракт с «Интером».
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Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 58-летнего специалиста с миланским клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на год.
Как известно, ранее «Интер» получил новых владельцев. 80% акций приобрел китайский консорциум Suning Commerce Group.
Спаллетти во второй раз возглавил «Рому» в январе 2016 года и покинул занимаемую должность по окончании минувшего сезона. «Волки» заняли в чемпионате Италии второе место.
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