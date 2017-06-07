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7 июня 2017, 15:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спаллетти прибыл в Китай для подписания контракта с «Интером»

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прибыл в Китай для того, чтобы подписать контракт с «Интером».

Бывший главный тренер <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> прибыл в Китай для того чтобы подписать контракт с <span class=error>Интером</span>. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 58-летнего специалиста с миланским клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на год.

Как известно, ранее «Интер» получил новых владельцев. 80% акций приобрел китайский консорциум Suning Commerce Group.

Спаллетти во второй раз возглавил «Рому» в январе 2016 года и покинул занимаемую должность по окончании минувшего сезона. «Волки» заняли в чемпионате Италии второе место.

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