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7 июня 2017, 10:52 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

«Шальке-04» выставит Коноплянку на трансфер

Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка будет выставлен на трансфер и, вероятнее всего, покинет клуб. Об этом сообщает издание WAZ.

Украинский полузащитник <span class=error>Шальке</span>-04 Евгений Коноплянка будет выставлен на трансфер и вероятнее всего покинет клуб. Об этом сообщает издание WAZ. Увеличить
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По информации издания, тренерский штаб немецкого клуба не планирует в дальнейшем задействовать футболиста в качестве игрока основного состава.

Напомним, что ранее Коноплянка обрушился с критикой в адрес главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Он назвал его трусом, а также пожелал ему вылететь с поста главного тренера. Руководство немецкого клуба оштрафовало украинца за нелицеприятные высказывания в адрес наставника.

Кроме того, Коноплянка заявил о том, что не скрывает своего желания покинуть «Шальке». По его словам, это произошло после того, как он поговорил с генеральным директором клуба и понял, что главный тренер останется у руля команды.

Напомним, что украинец перешел в немецкий клуб из «Севильи» в конце лета прошлого года. За сезон, проведенный в «Шальке», он не сумел закрепиться в основном составе команды, сыграв в Бундеслиге в 17 матчах.

Шальке-04
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