«Кайсар» расторг контракт с вратарем

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«“Кайсар” расторг контракт с Антоном Цириным по обоюдному согласию», — сообщает официальный сайт «волков».



Цирин перебрался в Кызылорду в это межсезонье и являлся третьим вратарем «Кайсара», первым номером является Марсель Исламкулов, а его сменщиком Александр Григоренко.