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7 июня 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» расторг контракт с вратарем

29-летний казахстанский вратарь Антон Цирин больше не будет выступать за кызылординский «Кайсар», пишет Sports.kz.

29-летний казахстанский вратарь Антон <span class=error>Цирин</span> больше не будет выступать за кызылординский <span class=error>Кайсар</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«“Кайсар” расторг контракт с Антоном Цириным по обоюдному согласию», — сообщает официальный сайт «волков».

Цирин перебрался в Кызылорду в это межсезонье и являлся третьим вратарем «Кайсара», первым номером является Марсель Исламкулов, а его сменщиком Александр Григоренко.

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