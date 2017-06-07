«Кайсар» расторг контракт с вратарем
29-летний казахстанский вратарь Антон Цирин больше не будет выступать за кызылординский «Кайсар», пишет Sports.kz.
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«“Кайсар” расторг контракт с Антоном Цириным по обоюдному согласию», — сообщает официальный сайт «волков».
Цирин перебрался в Кызылорду в это межсезонье и являлся третьим вратарем «Кайсара», первым номером является Марсель Исламкулов, а его сменщиком Александр Григоренко.
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