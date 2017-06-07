Слуцкий — тренер команды в Англии. Это уже точно? И что за клуб позвал русского?
До Леонида Слуцкого наших тренеров в Англии не было.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Слуцкий — тренер команды «Халл Сити». Это уже официально?
Нет, но объявление о назначении нашего тренера в английский клуб ожидается на неделе после 12 июня. Леонид Слуцкий уже получил разрешение на работу в Англии, сейчас, по сведениям британских журналистов, он решает формальные вопросы в России.
Опять же по информации СМИ, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч евро в год — весьма скромные деньги, и они в этой ситуации для Леонида Викторовича очевидно ничего не определяют. Речь идет о контракте на два года.
Слуцкий будет работать в
Пока нет, но «Халл» будет бороться за возвращение: у тех, кто вылетает из АПЛ,
«Халл» — это вообще что за клуб?
Команда вылетела из
Организационные проблемы «Халла» эксперты объясняют не всегда адекватным поведением владельцев: египетский бизнесмен Ассем Аллам в клубе главный, оперативным управлением занимается его сын Эхаб.
Алламы пытаются продать «Халл», но пока все еще рулят в нем.
Еще больше пугать Леонида Слуцкого может, что он будет четвертым тренером «Халла» за год. Брюс ушел еще до начала прошлого сезона, Майк Фелан проработал до января, а в 2017-м команду пытался спасти португалец Марку Силва. «Халл» вылетел, новая смена тренера снова логична.
Слуцкий будет работать с известными игроками?
Звезд в «Халле» нет, но некоторые имена на слуху. Самое яркое и перспективное — поляк Камил Гросицки, но у него же и лучшие шансы на достойное предложение из
Только «Халл» хочет позвать Слуцкого?
Еще есть информация про интерес «Сандерленда», это тоже Чемпионшип, тоже только что вылетевшая из
А как у Леонида с английским? Через переводчика в Англии — некруто
И не понадобится. За пять месяцев жизни в Англии Леонид Викторович с нуля довел разговорный английский до достойного уровня. На днях он дал интервью BBC на английском, причем под запись для радио — и звучит Слуцкий уверенно. В этом интервью он снова рассказал о теплых отношениях с Романом Абрамовичем и подчеркнул: «сейчас главный проект Абрамовича в российском футболе — это я».
Здесь можно послушать гладкую английскую речь Леонида Слуцкого, а в комментариях — поделиться ожиданиями от дебюта российского тренера в английском футболе.
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