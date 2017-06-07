Дзагоев, Муса, Думбья? Кого Слуцкий возьмет в «Халл»

Кого из бывших или действующих футболистов РФПЛ он может привести с собой?

Летом «тиграм» обязательно потребуется усиление: обойма команды и так невелика, а в июне из аренд в свои клубы вернутся форварды Мбокани и Ньясс, защитники Раноккиа и Эль-Абделлауи, полузащитники Маркович и Ндиай. Новые игроки нужны в каждую линию, кроме вратарской — у «Халла» есть два сильных голкипера Маршалл и Якупович. Вот семь знакомых Слуцкому игроков, которые могли бы усилить его новую команду.

Алан ДЗАГОЕВ, 26 лет, ЦСКА

Стоимость (здесь и далее — данные transfermarkt.de): 14 миллионов евро.

Разносторонний центральный хавбек вроде Дзагоева требовался «тиграм» еще зимой, когда команду покинул ее лидер Снодграсс. Во второй половине сезона «Халлу» недоставало неординарных действий шотландца, хотя тренер Марку Силва и не обязывал игроков изобретать велосипед. Слуцкому же точно потребуется футболист, способный не только выдать точный последний пас, но и связать собой защиту с атакой. Дзагоев отлично подошел бы для такой роли — ему давно пора в Европу, и рабочую визу он получит без проблем. Хотя есть вопрос в цене: трансферный бюджет «Халла» может не потянуть армейскую звезду.

Зоран ТОШИЧ, 30 лет, ЦСКА

Стоимость: 4 миллиона евро.

Во второй половине чемпионата на левом фланге полузащиты у «тигров» играл Грощицки — один из лидеров сборной Польши. Но вылет «Халла» из премьер-лиги, скорее всего, повлияет на желание хавбека выступать за команду. Возможную замену Слуцкий может найти в своем бывшем клубе — у Тошича истекает контракт с ЦСКА, и армейцы пока не спешат его продлевать. Сам серб уже играл в Англии, а именно в «Манчестер Юнайтед», так что проблем с адаптацией у него не будет. Но могут возникнуть сложности с получением рабочей визы — Тошич в последнее время редко попадает в состав сборной.

Умар НЬЯСС, 27 лет, «Эвертон»

Стоимость: 9 миллионов евро.

Бывший форвард «Локомотива» переехал в Англию полтора сезона назад, но первый год провел вне футбола — «Эвертон» даже не предоставил сенегальцу собственный шкафчик. Зимой Ньясс отправился на полгода в «Халл», и правильно сделал: экс-железнодорожник вспомнил путь к воротам, забил пять мячей, но спастись «тиграм» от вылета не помог. «Эвертону» Ньясс все еще не нужен, так что летом он будет искать новый клуб. Почему бы не вернуться в «Халл», где африканец уже прижился?

Ахмед МУСА, 24 года, «Лестер»

Стоимость: 18 миллионов евро.

После ухода из ЦСКА нигерийский форвард назвал Слуцкого своим отцом. Они до сих пор отлично общаются и зимой даже сделали совместное фото, когда Леонид Викторович приехал на матч «Челси» с «Лестером». Муса потерял этот сезон: Клаудио Раньери только в январе стал давать нападающему регулярную игровую практику, а Крэйг Шекспир задвинул его обратно на скамейку. Мусе явно нужно менять клуб, но едва ли он горит желанием вернуться в Россию. «Халл», который вот-вот возглавит его «отец», — идеальный вариант для нигерийца.

Сейду ДУМБЬЯ, 29 лет, «Рома»

Стоимость: 6 миллионов евро.

Еще один нападающий, которого Слуцкий прекрасно знает. Минувший сезон ивуариец провел в аренде в Швейцарии, и в 25 матчах наколотил за «Базель» 20 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата. При этом «Рома» все равно прохладно относится к ивуарийцу, так что этим летом Думбья, видимо, ждет очередная аренда. В Англии африканец уже играл, безуспешно: год назад он полгода провел в «Ньюкасле» и не забил ни одного мяча. Но Слуцкий всегда знал, как подбирать ключи к «дедушке».

БАШТУШ, 25 лет, «Лацио»

Стоимость: 4 миллиона евро.

Несомненно, «Халлу» нужно будет укреплять и оборону, особенно центр. Значительную часть сезона «Халл» играл по схеме с тремя защитниками, и, вполне вероятно, Слуцкий не станет ничего менять. В этом случае он может обратить внимание на бывшего игрока «Ростова» Баштуша, который раскрылся у Курбана Бердыева и год назад перебрался в «Лацио». В Риме анголец основным не стал, хотя переучиваться ему не пришлось: «орлы» действуют по той же схеме, что и ростовчане. «Халл» Баштуш точно усилит, да и рабочую визу получит легко. К тому же, цена на него не кусается.

Эйден МАКГИДИ, 31 год, «Эвертон»

Стоимость: 4 миллиона евро.

Ирландец после ухода из «Спартака» временно затерялся в Англии — в «Эвертоне» дела у Макгиди шли слабовато, и «ириски» отправили его дивизионом ниже колесить по арендам. В сезоне-2015/16 бывший полузащитник «Спартака» играл за «Шеффилд Уэнсдей», минувший провел в «Престоне». Статистика достойная: за последний год британец забил семь мячей и отдал восемь голевых передач. Летом Макгиди вернулся в «Эвертон», его контракт истекает через год, но в планы ливерпульцев ирландец точно не входит. А «Халлу» бегунок на бровку не помешает.