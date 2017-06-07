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7 июня 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на полузащитника «Баварии» Дугласа Косту

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Дугласа Косты, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Барселона заинтересована в услугах полузащитника мюнхенской Баварии <span class=error>Дугласа</span> <span class=error>Косты</span> сообщает испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде просил руководство каталонского клуба приобрети футболиста правого фланга, способного ставить соперников в затруднительное положение в борьбе один на один.

Предыдущий сезон не получился для Дугласа Косты очень удачным в немецком гранде. У бразильца и главного тренера команды Карло Анчелотти были проблемы во взаимопонимании. В чемпионате Германии Коста принял участие в 23 матчах, выйдя на поле в основном составе в 13 из них.

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