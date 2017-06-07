«Барселона» нацелилась на полузащитника «Баварии» Дугласа Косту

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Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде просил руководство каталонского клуба приобрети футболиста правого фланга, способного ставить соперников в затруднительное положение в борьбе один на один.

Предыдущий сезон не получился для Дугласа Косты очень удачным в немецком гранде. У бразильца и главного тренера команды Карло Анчелотти были проблемы во взаимопонимании. В чемпионате Германии Коста принял участие в 23 матчах, выйдя на поле в основном составе в 13 из них.