СМИ: английский "Сандерленд" ведет переговоры со Слуцким

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«Сандерленд», который в следующем сезоне будет играть во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, рассматривает Слуцкого как одного из главных кандидатов на пост главного тренера команды. Портал сообщает, что фаворитом в борьбе за тренера остается «Халл Сити», который также следующий сезон начнет во втором дивизионе.

Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом».

В прошедшем сезоне «Сандерленд» занял последнее место в чемпионате Англии. После окончания сезона главный тренер команды шотландец Дэвид Мойес по собственному желанию ушел в отставку.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.