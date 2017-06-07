СМИ: Английский «Сандерленд» ведет переговоры со Слуцким
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Сандерленд» ведет переговоры с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. Об этом сообщает портал HITC.
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«Сандерленд», который в следующем сезоне будет играть во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, рассматривает Слуцкого как одного из главных кандидатов на пост главного тренера команды. Портал сообщает, что фаворитом в борьбе за тренера остается «Халл Сити», который также следующий сезон начнет во втором дивизионе.
Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом».
В прошедшем сезоне «Сандерленд» занял последнее место в чемпионате Англии. После окончания сезона главный тренер команды шотландец Дэвид Мойес по собственному желанию ушел в отставку.
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.
После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской
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