Футболисты брестского «Динамо» проедут по городу с Кубком Беларуси на двухэтажном автобусе

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Радость от завоевания трофея жители города над Бугом смогут разделить вместе с командой вечером 8 июня. От стадиона «Брестский» двухэтажный автобус с игроками и Кубком на борту отправится в 18.00. В сопровождении байкеров и машин Госавтоинспекции процессия проедет по улицам Гоголя — Ленина — Машерова — Московская — до выезда из областного центра. Там колонна сделает разворот, двинется на ул. Пионерскую и оттуда направится к площади Олимпийской славы. С маршрутом передвижения можно ознакомиться на сайте горисполкома.

Там, на площадке у Ледового дворца, в 19 часов состоится церемония чествования «Динамо-Брест». Поклонники футбола смогут отпраздновать историческую победу в компании футболистов и тренерского штаба, пообщаться с ними в неформальной обстановке, сфотографироваться с трофеем и игроками, а также взять автограф. Гостей праздника будут развлекать клубный маскот Брестоман, приглашенный диджей.

Обладателем Кубка Беларуси-2017 клуб из Бреста стал 28 мая. Подопечные Владимира Журавеля в серии пенальти обыграли в финале соперников из солигорского «Шахтера» — 1:1 (пен. 10:9). Этот результат позволил брестчанам оформить выход в Лигу Европы.

В предыдущий раз футболисты из города над Бугом завоевывали Кубок страны в 2007 году, победив БАТЭ.

Футболисты брестского «Динамо» завоевали Кубок Беларуси и пропуск в Лигу ЕвропыПервый тайм финала получился не очень зрелищным, обе команды играли осторожно, уделив главное внимание обороне. Ближе к перерыву активизировались брестчане, в рядах которых выделялся Жоэл Фамейе.