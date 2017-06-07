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7 июня 2017, 8:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Думбия может перейти в «Халл», если клуб возглавит Слуцкий

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в английском «Халл Сити».

Нападающий <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Сейду</span> <span class=error>Думбия</span> может продолжить карьеру в английском <span class=error>Халл</span> Сити. Увеличить
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Произойдёт это в том случае, если главным тренером клуба, по итогам прошлого сезона вылетевшего из АПЛ, станет российский специалист Леонид Слуцкий, сообщает Hitc.

Напомним, Слуцкий отлично знаком с возможностями 29-летнего ивуарийского футболиста по совместной работе в московском ЦСКА.

Минувший сезон Думбия выступал на правах аренды в «Базеле». В чемпионате Швейцарии он провёл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром турнира. Тем не менее, «Базель» не захотел выкупать права на форвард за € 6 млн.

Ранее появилась информация, что Слуцкий согласовал с «Халл Сити» двухлетний контракт.

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