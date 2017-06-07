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7 июня 2017, 8:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Бельерин достиг соглашения с «Барселоной»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин достиг соглашения с «Барселоной», утверждает RAC 1.

Защитник лондонского Арсенала <span class=error>Эктор</span> <span class=error>Бельерин</span> достиг соглашения с Барселоной утверждает RAC 1. Увеличить
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Согласно информации источника, футболист сборной Испании собирается на этой же неделе поговорить с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером на предмет перехода в каталонский клуб. В «Барселоне» надеются, что желание игрока предоставит им возможность начать переговорный процесс с английским клубом.

Бельерин уже продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2023 года.

Ранее приводились слова Бельерина о том, что с «Барселоной» он не контактировал.

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