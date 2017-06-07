Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30001114/
7 июня 2017, 8:20 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Месси не пригласил на свадьбу экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не пригласил на свою свадьбу бывшего тренера клуба Луиса Энрике и президента Хосепа Марию Бартомеу.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> не пригласил на свою свадьбу бывшего тренера клуба <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Энрике</span> и президента <span class=error>Хосепа</span> Марию Бартомеу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Торжество состоится 30 июня в аргентинском городе Росарио, где родился футболист, сообщает Sport. Женой Месси станет Антонелла Роккуззо, которая является матерью его двух сыновей.

На свадьбу футболист пригласил всех партнеров по команде. Также приглашены все специалисты, работавшие с командой в минувшем сезоне. Однако в списках не оказалось Луиса Энрике и Бартомеу.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости