Месси не пригласил на свадьбу экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не пригласил на свою свадьбу бывшего тренера клуба Луиса Энрике и президента Хосепа Марию Бартомеу.
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Торжество состоится 30 июня в аргентинском городе Росарио, где родился футболист, сообщает Sport. Женой Месси станет Антонелла Роккуззо, которая является матерью его двух сыновей.
На свадьбу футболист пригласил всех партнеров по команде. Также приглашены все специалисты, работавшие с командой в минувшем сезоне. Однако в списках не оказалось Луиса Энрике и Бартомеу.
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