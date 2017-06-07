Месси не пригласил на свадьбу экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике

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Торжество состоится 30 июня в аргентинском городе Росарио, где родился футболист, сообщает Sport. Женой Месси станет Антонелла Роккуззо, которая является матерью его двух сыновей.

На свадьбу футболист пригласил всех партнеров по команде. Также приглашены все специалисты, работавшие с командой в минувшем сезоне. Однако в списках не оказалось Луиса Энрике и Бартомеу.