СМИ: Главный тренер «Монако» Жардим может возглавить китайский «Бэйцзин Гоань»

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Жардим в минувшем сезоне выиграл с «Монако» чемпионат Франции, а также дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов. 42-летний португалец был признан лучшим тренером чемпионата Франции в сезоне-2016/17.

По сообщению источника, «Бэйцзин Гоань» предложил Жардиму трехлетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. При этом отмечается, что китайский клуб будет вынужден заплатить «Монако» отступные в размере 15 миллионов евро.

Действующее соглашение португальского специалиста с монегасками истекает в 2019 году. Ранее Жардим заявлял, что продлит контракт с «Монако», несмотря на предложения от миланского «Интера» и из Китая.