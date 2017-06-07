«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за € 60 млн

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«Сливочные» хотят получить за 24-летнего бомбардира не менее £ 78 млн.

Если сделка по приобретению Мораты сорвётся окончательно, «МЮ» попытается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти, в контракте которого прописана сумма отступных в размере £ 87,3 млн (€ 100 млн).

Ранее Пако Гонсалес, отец Альваро Мораты, сообщил, что его сыном интересуется только «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Мората провёл 26 матчей в чемпионате Испании (из них 14 в основном составе), забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.