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7 июня 2017, 2:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за € 60 млн

Мадридский «Реал» отказался продавать нападающего Альваро Морату в «Манчестер Юнайтед» за £ 52,4 млн (около € 60 млн), сообщает Sky Sports.

Мадридский Реал отказался продавать нападающего <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Морату</span> в Манчестер Юнайтед за £ 524 млн (около € 60 млн) сообщает Sky Sports. Увеличить
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«Сливочные» хотят получить за 24-летнего бомбардира не менее £ 78 млн.

Если сделка по приобретению Мораты сорвётся окончательно, «МЮ» попытается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти, в контракте которого прописана сумма отступных в размере £ 87,3 млн (€ 100 млн).

Ранее Пако Гонсалес, отец Альваро Мораты, сообщил, что его сыном интересуется только «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Мората провёл 26 матчей в чемпионате Испании (из них 14 в основном составе), забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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