Автор гола в ворота сборной Казахстана может перейти в «Окжетпес»

Экс-полузащитник сборной Азербайджана Вугар Надиров может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. Как сообщает Azerisport.com, в услугах футболиста заинтересован «Окжетпес».

Видеть Надирова в кокшетауском клубе хочет главный тренер Виктор Пасулько, который знаком с хавбеком по совместной работе в «Хазар-Лянкяране» в 2005 году.

29-летний Надиров всю карьеру провел в родном чемпионате. За 16 лет он девять раз менял команды. Дважды Надиров становился чемпионом Азербайджана.

Профессиональным футболистом Надиров стал в 14 лет. В возрасте 16 лет и 248 дней в 2004 году он дебютировал за сборную Азербайджана, став на тот момент самым молодым футболистом в истории национальной команды — рекорд будет побит в 2008 году.

Один из четырех мячей за сборную Надиров забил в ворота Казахстана в алматинском матче квалификации Евро-2008 (1:1). В национальной команде на его счету 43 игры, но с 2015 года он не вызывается в ее состав.

В прошедшем сезоне Нодиров сыграл всего один матч за «Карабах» в чемпионате. В Лиге Европы он провел одну встречу.

Ранее сообщалось, что в «Окжетпес», который занимает десятое место, могут перейти три игрока из «Ордабасы» — защитник Мухтар Мухтаров, полузащитник Санат Жумаханов и нападающий Алибек Булешев.

Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открывается 13 июня и продлится до 10 июля.