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6 июня 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мино Райола: Балотелли будет играть в Дортмунде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.

Нападающий Ниццы <span class=error>Марио</span> Балотелли продолжит карьеру в дортмундской <span class=error>Боруссии</span>. Увеличить
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Отмечается, что агент итальянского футболиста Мино Райола был сегодня замечен рядом с клубным офисом.

— Да, Балотелли будет играть в Дортмунде, — цитирует Sport1 Райолу.

26-летний форвард минувший сезон провел в «Ницце», сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 17 мячей. Ранее он играл за такие команды, как «Интер», «Манчестер Сити» и «Милан». Ранее отмечалось, что нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг летом может покинуть команду.

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