Мино Райола: Балотелли будет играть в Дортмунде

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Отмечается, что агент итальянского футболиста Мино Райола был сегодня замечен рядом с клубным офисом.

— Да, Балотелли будет играть в Дортмунде, — цитирует Sport1 Райолу.