Мино Райола: Балотелли будет играть в Дортмунде
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.
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Отмечается, что агент итальянского футболиста Мино Райола был сегодня замечен рядом с клубным офисом.
— Да, Балотелли будет играть в Дортмунде, — цитирует Sport1 Райолу.
26-летний форвард минувший сезон провел в «Ницце», сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 17 мячей. Ранее он играл за такие команды, как «Интер», «Манчестер Сити» и «Милан». Ранее отмечалось, что нападающий «Боруссии»
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