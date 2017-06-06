Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошедших выходных восьмилетняя Мили Эрнандес должна была сыграть в финале одного из детских турниров среди девочек. Эрнандес, несмотря на свой возраст, уже играет в команде 11-летних девочек. Организаторы турнира дисквалифицировали ее команду, настаивая на том, что Эрнандес на самом деле мальчик.

«Когда мои волосы начинают расти, я их обрезаю, потому что мне не нравится ходить с длинными волосами. Если я выгляжу, как мальчик, не значит, что я и есть мальчик. У них не было причин снимать с турнира всю команду», — сказала Эрнандес.

Семья девочки уверяет, что они показали организаторам страховую карточку, чтобы убедить их изменить решение, но им было сказано, что председатель оргкомитета турнира принял решение и оно не будет изменено. Отец Мили заявил, что его дочь была в шоке и расплакалась после произошедшего.

Организаторы турнира отказались комментировать ситуацию журналистам телеканала. Они заявили, что семья Эрнандес может оспорить дисквалификацию, подав апелляцию в Футбольную ассоциацию штата Невада.

Двукратные олимпийские чемпионки по футболу в составе сборной США Эбби Вамбах и Миа Хэмм поддержали девочку в сложившейся ситуации. Хэмм на своей странице в социальной сети Twitter пригласила Эрнандес в один из своих футбольных лагерей. Вамбах выразила желание встретиться с девочкой, заявив, что все свои трофеи футболистка выиграла с короткой стрижкой.