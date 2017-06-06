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6 июня 2017, 16:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

УЕФА: Легендарный голкипер миланского «Интера» Сарти скончался в возрасте 83 лет

Легендарный итальянский голкипер Джулиано Сарти, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе миланского «Интера», скончался в возрасте 83 лет, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Легендарный итальянский голкипер <span class=error>Джулиано</span> <span class=error>Сарти</span> двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе миланского <span class=error>Интера</span> скончался в возрасте 83 лет сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>). Увеличить
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Сарти умер во Флоренции в ночь на вторник, 6 июня. Причина смерти не уточняется. 2 октября голкиперу исполнилось бы 84 года.

Сарти начал свою профессиональную карьеру в «Фиорентине» в 1954 году и выступал за команду из Флоренции до 1963 года. Вместе с «фиалками» стал чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии и Кубка обладателей кубков. За «Интер» голкипер выступал с 1963 по 1968 годы и завоевал в месте с «нерадзурри» два титула чемпионов страны, два Кубка чемпионов, а также два Межконтинентальных кубка. Также в активе Сарти восемь матчей за сборную Италии.

Сарти считается одним из лучших вратарей в истории итальянского футбола и занимает 43-е место в списке лучших голкиперов Европы XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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