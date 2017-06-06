УЕФА: Легендарный голкипер миланского «Интера» Сарти скончался в возрасте 83 лет

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Сарти умер во Флоренции в ночь на вторник, 6 июня. Причина смерти не уточняется. 2 октября голкиперу исполнилось бы 84 года.

Сарти начал свою профессиональную карьеру в «Фиорентине» в 1954 году и выступал за команду из Флоренции до 1963 года. Вместе с «фиалками» стал чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии и Кубка обладателей кубков. За «Интер» голкипер выступал с 1963 по 1968 годы и завоевал в месте с «нерадзурри» два титула чемпионов страны, два Кубка чемпионов, а также два Межконтинентальных кубка. Также в активе Сарти восемь матчей за сборную Италии.

Сарти считается одним из лучших вратарей в истории итальянского футбола и занимает 43-е место в списке лучших голкиперов Европы XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).