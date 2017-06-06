Кучук покинул пост главного тренера ФК «Сталь»
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера украинского футбольного клуба «Сталь» из города Каменское Днепропетровской области. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Видимо, что-то случилось...
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«После окончания сезона руководство “Стали” и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кучук может возглавить «Ростов» после ухода Курбана Бердыева с поста тренера —
Кучук возглавил «Сталь» в январе 2017 года. В России специалист тренировал белгородский «Салют» (с мая по август 2010 года), краснодарскую «Кубань» (с января по май 2013 года и с ноября 2014-го по май 2015-го), а также московский «Локомотив» (с июня 2013-го по сентябрь 2014-го), который привел к бронзовым медалям чемпионата страны.
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