Экс-главный тренер «Интера» Стефано Пиоли возглавил футбольный клуб «Фиорентина»
Бывший главный тренер миланского «Интера» Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба из Флоренции.
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Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью пролонгации еще на год. Пиоли в бытность игроком провел за «Фиорентину» более 150 матчей.
До прихода в «Фиорентину» Пиоли работал в «Интере» с ноября 2016 года по май 2017-го, когда был уволен за неудовлетворительные результаты команды. На протяжении карьеры 51-летний специалист работал в итальянских «Модене», «Парме», «Пьяченце», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонье» и «Лацио».
«Фиорентина» по итогам минувшего сезона заняла 8-е место в турнирной таблице серии А.
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