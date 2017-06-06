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6 июня 2017, 15:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-главный тренер «Интера» Стефано Пиоли возглавил футбольный клуб «Фиорентина»

Бывший главный тренер миланского «Интера» Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба из Флоренции.

Бывший главный тренер миланского <span class=error>Интера</span> <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Пиоли</span> возглавил Фиорентину сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба из Флоренции. Увеличить
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Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью пролонгации еще на год. Пиоли в бытность игроком провел за «Фиорентину» более 150 матчей.

До прихода в «Фиорентину» Пиоли работал в «Интере» с ноября 2016 года по май 2017-го, когда был уволен за неудовлетворительные результаты команды. На протяжении карьеры 51-летний специалист работал в итальянских «Модене», «Парме», «Пьяченце», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонье» и «Лацио».

«Фиорентина» по итогам минувшего сезона заняла 8-е место в турнирной таблице серии А.

Фиорентина
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