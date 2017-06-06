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6 июня 2017, 15:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Саутгемптон» просит изучить нарушения «Ливерпуля» при переговорах с ван Дейком

«Саутгемптон» просит премьер-лигу расследовать вероятные нарушения при переговорах «Ливерпуля» с защитником Виргилом ван Дейком, сообщает Sky Sports.

Саутгемптон просит <nobr>премьер-лигу</nobr> расследовать вероятные нарушения при переговорах Ливерпуля с защитником <span class=error>Виргилом</span> ван <span class=error>Дейком</span>. Увеличить
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По мнению «святых», мерсисайдцы использовали незаконные ходы для того, чтобы убедить игрока перейти в их команду. Ранее в СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» готов совершить рекордный трансфер (Покупка Энди Кэрролла за 35 миллионов фунтов стерлингов в 2011 году — нынешний рекорд. — Прим. «СЭ»).

За «Саутгемптон» ван Дейк выступает с 2015 года, в этом сезоне сыграл в 30 матчах и забил 4 мяча. Ранее он выступал за «Гронинген» и «Селтик».

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